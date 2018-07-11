Обращение на немецком и русском языках к потомкам обнаружено в Кафедральном соборе Калининграда. Капсулу с заламинированным посланием 24 года назад оставили устанавливавшие шпиль на башне собора промышленные альпинисты.

Обращение на немецком и русском языках к потомкам обнаружено в Кафедральном соборе Калининграда. Капсулу с заламинированным посланием 24 года назад оставили устанавливавшие шпиль на башне собора промышленные альпинисты. Внутри капсулы обнаружили также обрывки старой газеты, советские банкноты и монеты начала 1990-х годов."Иногда сюрпризы падают прямо с неба", — отметили в пресс-службе Кафедрального собора.Капсулу монтажники оставили в июле 1994 года на крыше башни собора, сообщает РИА Новости. Сейчас на крыше собора обитают соколы. Одна из птиц задела капсулу и она упала к ногам прогуливающихся по острову Канта туристов. Эта капсула — первая найденная и самая ранняя из трех имеющихся. Из оставленного сообщения следует, что монтаж шпиля главной башни Кафедрального собора выполнили калининградские альпинисты Игорь Алексеев, Валерий Костромин, Дмитрий Серенков и Сергей Чернов. Капсула с документами станут частью постоянной экспозиции Музея Иммануила Канта.Известно, что вторая памятная капсула была заложена в заалтарном пространстве, когда восстанавливалась эпитафия Богуславу Радзивиллу и его супруге Анне Марии. Третью капсулу заложили при монтаже Большого органа Кафедрального собора калининградские рабочие.Кафедральный собор построен в XIV веке. Он был сильно разрушен во Второй мировой войне. Восстанавливать собор начали в 1992 году. У стен Кафедрального собора находится пантеон немецкого философа Иммануила Канта.Религиозные службы в соборе не проводятся. Здание используется для размещения музейных экспозиций и концертов. В соборе находятся два музыкальных органа, образующих самый крупный органный комплекс в России.