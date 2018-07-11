Вторым полуфиналистом английского турнира теннисного Большого шлема стал представитель ЮАР Кевин Андерсон, посеянный в сетке под номером №8. В четвертьфинале белый южноафриканец обыграл первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.

Вторым полуфиналистом английского турнира теннисного "Большого шлема" стал представитель ЮАР Кевин Андерсон, "посеянный" в сетке под номером №8. В четвертьфинале белый южноафриканец обыграл первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.Матч двух "бумажных" фаворитов Уимблдона продолжался 4 часа 13 минут и соперникам пришлось сыграть все пять сетов. Первые два остались за швейцарцем – 6:2, 7:6. Но затем Андерсон явно выглядел свежее своего более возрастного конкурента и отыгрался по сетам – 7:5, 6:4.Пятая решающая партия оказалась самой продолжительной% Андерсон и Федерер сыграли 24 гейма. Победу праздновал теннисист из ЮАР – 13:11. В полуфинале он встретится с победителем пары Джон Изнер (США) – Милош Раонич (Канада).