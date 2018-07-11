Украинцы комментируют показанный в Бельгии фильм о поголовной
коррупции в России, благодаря которой наша страна якобы купила чемпионат мира
по футболу. Судя по откликам, кино понравилось его немногочисленным зрителям.
Украинцы комментируют показанный в Бельгии фильм о поголовной
коррупции в России, благодаря которой наша страна якобы купила чемпионат мира
по футболу. Судя по откликам, кино понравилось его немногочисленным зрителям.
Фильм-расследование с одиозным заголовком "Один чемпионат
мира, одна война, как много коррупции?" уже размещен на YouTube. Его снял
британский журналист Тим Уайт, а премьера почему-то состоялась в Брюсселе.
По словам британца, его картина посвящена очевидной
коррумпированности решения ФИФА провести мундиаль в России. Откуда у него такая
уверенность, в фильме не сообщается.
Зато журналист утверждает, что весь мир понимает, кто именно
является агрессором в войне на Украине. "И эта страна проводит чемпионат мира…"
– сетует он. По мнению Уайта, Международной федерации футбола следовало лишить
Россию права проведения футбольного первенства мира, а таким крупным
странам-закупщикам его телетрансляции, как Великобритании, Германии, Нидерландам
и Испании следовало скоординироваться и настоять на этом.
Комментарии к расследованию сводятся к двум словам: "Слава
Украине!" Кто-то с надеждой пишет, что "кровавые деньги России станут
поперек горла ФИФА.
Напомним, что это уже не первый скандал вокруг чемпионата. Несколько
дней назад ФИФА наказала помощника тренера и игрока хорватской сборной Огнена
Вукоевича и Домагоя Виды за их политические высказывания после победы над
сборной России в четвертьфинале.
Через несколько минут после того, как улеглись страсти на
поле, Вукоевич и Вида опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул:
"Слава Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу
этой стране. Хорваты были наказаны ФИФА: первый был отстранен, второй –
предупрежден.
Российская сборная проиграла команде Хорватии 7 июля по
серии пенальти. Наших футболистов пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом в полуфинал.