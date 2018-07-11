Украинцы комментируют показанный в Бельгии фильм о поголовной коррупции в России, благодаря которой наша страна якобы купила чемпионат мира по футболу. Судя по откликам, кино понравилось его немногочисленным зрителям.

Украинцы комментируют показанный в Бельгии фильм о поголовнойкоррупции в России, благодаря которой наша страна якобы купила чемпионат мирапо футболу. Судя по откликам, кино понравилось его немногочисленным зрителям.Фильм-расследование с одиозным заголовком "Один чемпионатмира, одна война, как много коррупции?" уже размещен на YouTube. Его снялбританский журналист Тим Уайт, а премьера почему-то состоялась в Брюсселе.По словам британца, его картина посвящена очевиднойкоррумпированности решения ФИФА провести мундиаль в России. Откуда у него такаяуверенность, в фильме не сообщается.Зато журналист утверждает, что весь мир понимает, кто именноявляется агрессором в войне на Украине. "И эта страна проводит чемпионат мира…"– сетует он. По мнению Уайта, Международной федерации футбола следовало лишитьРоссию права проведения футбольного первенства мира, а таким крупнымстранам-закупщикам его телетрансляции, как Великобритании, Германии, Нидерландами Испании следовало скоординироваться и настоять на этом.Комментарии к расследованию сводятся к двум словам: "СлаваУкраине!" Кто-то с надеждой пишет, что "кровавые деньги России станутпоперек горла ФИФА.Напомним, что это уже не первый скандал вокруг чемпионата. Несколькодней назад ФИФА наказала помощника тренера и игрока хорватской сборной ОгненаВукоевича и Домагоя Виды за их политические высказывания после победы надсборной России в четвертьфинале.Через несколько минут после того, как улеглись страсти наполе, Вукоевич и Вида опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул:"Слава Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победуэтой стране. Хорваты были наказаны ФИФА: первый был отстранен, второй –предупрежден.Российская сборная проиграла команде Хорватии 7 июля посерии пенальти. Наших футболистов пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом в полуфинал.