Бывший депутат Рады Ирина Фарион объяснила свои слова о том, чтобы бить в челюсть всем русскоязычным на Украине. По ее словам, это нормальная реакцией на якобы дискриминацию украиноязычных граждан.

Бывший депутат РадыИрина Фарион объяснила свои слова о том, чтобы "бить в челюсть" всем русскоязычнымна Украине. По ее словам, это "нормальная реакцией" на якобы дискриминациюукраиноязычных граждан.Экс-политиксчитает, что свою позицию стоит доказывать силой. По ее словам, это касаетсятех, кто пытается "возвеличить" русский язык на Украине."Если довас не доходит наша интеллектуальная сила, нравственная, духовная, тогда надоприменять силу физическую", – цитирует Фарион "Обозреватель".Она добавила, что в стране "не дискриминируют" ни один народ по языковомупринципу, кроме "коренного населения страны".По ее словам, решить проблему не позволяют даже требования,прописанные в украинской конституции о том, что национальный язык – "обязателенк употреблению абсолютно во всех областях жизни!" По мнению Ирины Фарион, вэтой ситуации "наступает суд Линча". Ранее, в июне экс-депутат призвалаукраинцев "давать в челюсть" русскоговорящимгражданам.А 11 июля заявила на своей странице в Facebook, что русскоязычныеграждане напоминают ей лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. "Москвоязычныеукраинцы напоминают мне ЛГБТ: они так же агрессивно навязывают свою патологиюздоровому обществу", – считает Фарион. Напомним, в конце апреля этого года Ирина Фарион вэфире одного из украинских телеканалов назвала русскоязычных граждан Украиныумственно неполноценными.