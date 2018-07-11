Тотальная коррупция и грядущий крах страны – вот чему пришла Украина под управлением Петра
Порошенко. Украинский политик объяснил, почему ему стыдно за нынешнего президента.
Тотальная коррупция и грядущий крах страны – вот чему пришла Украина под управлением Петра
Порошенко. Украинский политик объяснил, почему ему стыдно за нынешнего президента.
Петру Порошенко не избежать суда. Он должен ответить за свои
действия на посту президента Украины, уверен бывший министр обороны страны,
лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко.
Политик подчеркнул: ему стыдно за то, что его страну
представляет такой президент. По словам Гриценко, при Порошенко Украина увязла
в коррупции, что все чаще отмечают и европейские государства. Глава государства
довел страну до такого тяжелого состояния, и ему придется за это ответить.
"Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Он
нарушил закон, его преступные действия или преступная бездеятельность создали
тяжелые для страны последствия, и без ответственности он не уйдет никуда",
– заявил экс-министр обороны в эфире телеканала NewsOne.
Ранее Гриценко заявлял, что Украина
как государство может исчезнуть. По его словам, коррупция уже уничтожила
кораблестроение и авиапромышленность, на ладан дышат другие отрасли. Люди
бегут из страны, и вскоре может остаться лишь пустая территория.
Что же касается строительства газопровода "Северный
поток-2", против которого столь активно борется нынешняя власть в Киеве,
то Гриценко уверен: проект не представляет серьезной опасности для Украины. Он
признал, что страна понесет определенные потери, когда газопровод войдет в
строй – но они не будут катастрофичными.
Катастрофа, по мнению Гриценко, произойдет в том случае,
если к власти придет президент, который вздумает силой отбирать у России Крым.
Тогда украинскому государству придет конец, уверен политик.