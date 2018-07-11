Тотальная коррупция и грядущий крах страны – вот чему пришла Украина под управлением Петра Порошенко. Украинский политик объяснил, почему ему стыдно за нынешнего президента.

Тотальная коррупция и грядущий крах страны – вот чему пришла Украина под управлением ПетраПорошенко. Украинский политик объяснил, почему ему стыдно за нынешнего президента.Петру Порошенко не избежать суда. Он должен ответить за своидействия на посту президента Украины, уверен бывший министр обороны страны,лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко.Политик подчеркнул: ему стыдно за то, что его странупредставляет такой президент. По словам Гриценко, при Порошенко Украина увязлав коррупции, что все чаще отмечают и европейские государства. Глава государствадовел страну до такого тяжелого состояния, и ему придется за это ответить."Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Оннарушил закон, его преступные действия или преступная бездеятельность создалитяжелые для страны последствия, и без ответственности он не уйдет никуда",– заявил экс-министр обороны в эфире телеканала NewsOne.Ранее Гриценко заявлял, что Украинакак государство может исчезнуть. По его словам, коррупция уже уничтожилакораблестроение и авиапромышленность, на ладан дышат другие отрасли. Людибегут из страны, и вскоре может остаться лишь пустая территория.Что же касается строительства газопровода "Северныйпоток-2", против которого столь активно борется нынешняя власть в Киеве,то Гриценко уверен: проект не представляет серьезной опасности для Украины. Онпризнал, что страна понесет определенные потери, когда газопровод войдет встрой – но они не будут катастрофичными.Катастрофа, по мнению Гриценко, произойдет в том случае,если к власти придет президент, который вздумает силой отбирать у России Крым.Тогда украинскому государству придет конец, уверен политик.