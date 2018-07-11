До двух человек увеличилось число жертв авиакатастрофы у южноафриканского аэропорта Вандербум. У грузового самолета при взлете отказал один из двигателей. Вернуться в аэродром самолет не смог и врезался в стену фабрики. Двое погибших находились в это время на земле.

До двух человек увеличилось число жертв авиакатастрофы у южноафриканского аэропорта Вандербум. У грузового самолета при взлете отказал один из двигателей. Вернуться в аэродром самолет не смог, упал и врезался в стену фабрики. Двое погибших находились в это время на земле. Среди пострадавших оказались три человека, которых не было на борту воздушного грузовика в момент крушения.Кроме того, на борту самолета были 14 граждан ЮАР, трое подданных Нидерландов и два австралийца. Все они пострадали и были госпитализированы с места крушения, сообщает ТАСС. Россиян на борту самолета не было.Упавший при взлете из аэропорта в окрестностях Претории самолет принадлежал голландской компании чартерных грузовых перевозок Martin's Air Charter. Компания входит в альянс Air France – KLM.