На Украине объявили о наборе детей в школу диверсантов для подготовке к войне и уничтожению России. Куратором данного проекта выступил депутат Верховной Рады и руководитель праворадикальной националистической организации Дмитрий Ярош.

На Украине объявили о наборе детей в школу диверсантов для подготовке к войне и "уничтожению России". Куратором данного проекта выступил депутат Верховной Рады и руководитель праворадикальной националистической организацииДмитрий Ярош.Радикал разместил в Сети демонстрационный ролик "школы юного диверсанта". На опубликованных кадрах детей учат стрелять из различных видов оружия, устанавливать растяжки и мины, а также преподают им "уроки патриотизма" и пропогандируют ненависть к России, передает телеканал "".Сам Ярош заявил, что "самые тяжелые времена Украины еще впереди, поэтому необходимо подготовить подрастающее поколение к войне на уничтожение противника", пишет . Сообщается, что обучением молодых диверсантов будут заниматься бойцы нацбатальонов, которые воюют с населением Донбасса.Информация дополняется.