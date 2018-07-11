ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Цибирова Артура Владимировича, 06.01.2000 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение Цибирова Артура Владимировича, 06.01.2000 года рождения. Молодой человек 06.07 2018 года примерно в 16:22 вышел с территории высшего учебного заведения, расположенного на Ленинградском шоссе, направился к станции метро "Сокол" или "Войковская", и стех пор егоместонахождение неизвестно .Приметы: на вид 18 лет, рост около 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза карие, носит очки..Был одет: темная ветровка, черный классический костюм, галстук, белая рубашка, черные классические туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29