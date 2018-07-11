Отвага и героизм, которые были проявлены во время спасательной операции подростков из затопленной пещеры в Таиланде, впечатлили основателя голливудской студии Pure Flix и продюсера Майкла Скотта. Он рассказал о планах снять об этом фильм и признался, что погибший водолаз был другом его жены.
Чудесное спасение подростков – юных футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде впечатлило многих людей в мире. Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба — один из лидеров сборной Франции — посвятил победу своей команды на ЧМ-2018 этим ребятам.
"Отвага и героизм", которые были проявлены во время спасательной операции как со стороны подростков, так и со стороны спасателей, впечатлили и основателя голливудской студии Pure Flix и продюсера Майкла Скотта.
С изданием The Hollywood Reporter он поделился планами снять фильм об этой истории, разумеется, в адаптированном варианте.
Снимать его планируется там, где она и происходила, то есть в Таиланде, и потратить на это от 30 до 60 миллионов долларов США.
Скотт рассказал, что лично был на месте спасательной операции, поскольку сам время от времени живет в Таиланде. За это время он пообщался с некоторыми из почти сотни водолазов, которые спасали юных футболистов, а также с членами их семей.
С самими подростками пока пообщаться не удалось, отметил Скотт, поскольку они после пережитого находятся на карантине.
Голливудский продюсер также признался, что как "личную" воспринял историю гибели одного из водолазов, принимавших участие в операции по спасению детей и их тренера, поскольку он был другом его жены Скотта.
Он отмечает, что в данном случае речь идет не столько о фильме, сколько о чествовании всех участников международной команды спасателей, в том числе и погибшего сержанта Самана Кунана.
В течение трех дней международная команда водолазов поднимала на поверхность 12 членов детской футбольной команды и их тренера, которые провели в затопленной пещере больше двух недель. За этой уникальной и опасной спасательной операцией, затаив дыхание, следили во многих странах мира.