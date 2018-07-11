Отвага и героизм, которые были проявлены во время спасательной операции подростков из затопленной пещеры в Таиланде, впечатлили основателя голливудской студии Pure Flix и продюсера Майкла Скотта. Он рассказал о планах снять об этом фильм и признался, что погибший водолаз был другом его жены.

Чудесное спасение подростков – юных футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде впечатлило многих людей в мире. Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба — один из лидеров сборной Франции — посвятил победу своей команды на ЧМ-2018 этим ребятам."Отвага и героизм", которые были проявлены во время спасательной операции как со стороны подростков, так и со стороны спасателей, впечатлили и основателя голливудской студии Pure Flix и продюсера Майкла Скотта.С изданием The Hollywood Reporter он поделился планами снять фильм об этой истории, разумеется, в адаптированном варианте.Снимать его планируется там, где она и происходила, то есть в Таиланде, и потратить на это от 30 до 60 миллионов долларов США.Скотт рассказал, что лично был на месте спасательной операции, поскольку сам время от времени живет в Таиланде. За это время он пообщался с некоторыми из почти сотни водолазов, которые спасали юных футболистов, а также с членами их семей.С самими подростками пока пообщаться не удалось, отметил Скотт, поскольку они после пережитого находятся на карантине.Голливудский продюсер также признался, что как "личную" воспринял историю гибели одного из водолазов, принимавших участие в операции по спасению детей и их тренера, поскольку он был другом его жены Скотта.Он отмечает, что в данном случае речь идет не столько о фильме, сколько о чествовании всех участников международной команды спасателей, в том числе и погибшего сержанта Самана Кунана.В течение трех дней международная команда водолазов поднимала на поверхность 12 членов детской футбольной команды и их тренера, которые провели в затопленной пещере больше двух недель. За этой уникальной и опасной спасательной операцией, затаив дыхание, следили во многих странах мира.