Ранее в городе установили памятник знаковому актеру и поэту

Ранее в городе установили памятник знаковому актеру и поэтуВ Гороховце установили уникальный светомузыкальный фонтан, репертуар которого состоит из композиций Владимира Высоцкого.Он находится возле гостиницы «Водолей» на улице Красноармейская. Церемония открытия состоится вечером в среду, 11 июля, в 21.00. До начала торжества все желающие смогут посмотреть выставку, посвященную творчеству Высоцкого.В мероприятии примут участие сын поэта актер Никита Высоцкий, киноактриса Лариса Лужина, поэт-песенник Игорь Кохановский, а также исследователь творчества Высоцкого в Венгрии Петер Вицаи.Фонтан установил бизнесмен Андрей Князев. Напомним, что ранее при его поддержке в городе появился памятник Владимиру Высоцкому.