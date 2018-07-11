55-летний мужчина вышел из дома и пропал

55-летний мужчина вышел из дома и пропал3 июля 2018 года Сергей Корсиков вышел из дома и не вернулся обратно. С тех пор местонахождение 55-летнего мужчины не установлено.В день исчезновения он был одет в серую ветровку, темно-синюю рубашку, темно-синие джинсы и темные шлепанцы.Приметы: рост 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.С собой мужчина взял большую красную сумку и походную палатку. Так как он долго не выходит на связь, родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в поисковый отряд Лиза Алерт.Если вы встречали Сергея или знаете что-то о его местонахождении позвоните по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру 112. Также можно обратиться к инфоргу «ЛизаАлерт» Татьяне Кузнецовой по телефону 89042523737.