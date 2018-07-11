Власти города поручили рабочим устранить подмывание грунта

Власти города поручили рабочим устранить подмывание грунтаВ выходные на Муравьевке смыло часть земли, проходящую вдоль лестницы.Причиной тому стали не только прошедшие ливни, но и неправильно расположенный сток дождевой воды, который на самом верху горы вкопали рабочие, сообщает . Они ремонтируют булыжную мостовую, а сток нужен был, чтобы убрать воду и не испортить уже проделанную работу. Но до ливневых стоков трубу не довели.Чиновники обязали рабочих устранить последствия подмывания грунта. На данный момент яма засыпана землей. Грунт убрали с проезжей части. От подрядчика требуют качественного ремонта, чтобы в дальнейшем сход земли не повторялся.