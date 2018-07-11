11.07.2018

2018-07-11 12:20:33

В Крыму нашли братскую могилу мамонтов

Кости

мамонтов и древних хищников обнаружили археологи на месте строительства трассы "Таврида"

в Крыму, сообщает телеканал . Возраст останков достигает 100 тысяч лет.



Некоторых из

останков принадлежат мамонтам или их предкам – мастодонтам. При этом на их

костях остались следы зубов и клыков хищников.