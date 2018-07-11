На карантин из-за заболевшего корью арестанта переведен ряд камер московского СИЗО-2 Бутырка. Проведена вакцинация всех поступающих в СИЗО, а также личного состава и всех контактирующих с подозреваемыми и обвиняемыми.

На карантин из-за заболевшего корью арестанта переведен ряд камер московского СИЗО-2 "Бутырка". Проведена вакцинация всех поступающих в СИЗО, а также личного состава и всех контактирующих с подозреваемыми и обвиняемыми.Больной корью переведен в больницу при СИЗО-1 "Матросская тишина", сообщает "Интерфакс". Карантин в "Бутырке" будет действовать до 26 июля.