11.07.2018

2018-07-11 13:50:41

В Польше разбился вертолет

Жертвами

крушения вертолета на юго‐западе Польши стали два человека, сообщает телеканал .

Крушение произошло в Опольском воеводстве страны.



По

предварительным данным, воздушное судно упало в 60 метрах от дороги. Причины и

обстоятельства трагедии устанавливаются.