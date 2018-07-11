Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Канады, Великобритании и Дании заключили соглашение о создании командования многонациональной Северной дивизии НАТО.

Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Канады, Великобритании и Дании заключили соглашение о создании командованиямногонациональной Северной дивизии НАТО.Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе министерства обороны Эстонии.По словам главы оборонного ведомства страны Юри Луйка, "это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО".Он напомнил, что ранее в Уэльсе было принято решение о создании штабных элементов североатлантического альянса, а на саммите в Варшаве решили разместить в Польше и прибалтийских республиках батальонные боевые группы.По мнению Луйка, регион Балтийского моря является одним из самых уязвимых в составе НАТО и нынешнее соглашение направлено на устранение этой слабости.Решено, что в состав штаба Северной дивизии войдут 300 человек, которые будут подчиняться дислоцированному в польском Щецине командованию Северо-восточного корпуса НАТО.Между тем, как передает ТАСС, президент Болгарии Румен Радев известил общественность о том, что президент США Дональд Трамп потребовал от европейских коллег по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.Он подчеркнул, что давление со стороны американцев будет продолжаться и напомнил, что НАТО без поддержки США неможет оставаться на прежнем уровне.Наряду с этим Радев отметил необходимость выстраивать приемлемые отношения с Россией.