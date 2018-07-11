На Забайкалье обрушилась вторая волна мощнейшего паводка. Циклон из Монголии принёс в регион новые ливни. Подтоплены целые деревни. В Чите — вода на первых этажах жилых домов. Экстренно эвакуированы три тысячи человек.

На Забайкалье обрушилась вторая волна мощнейшего паводка. Циклон из Монголии принёс в регион новые ливни. Подтоплены целые деревни. В Чите — вода на первых этажах жилых домов. Экстренно эвакуированы три тысячи человек.Как и обещали синоптики, в Забайкальский край вернулись дожди. Уровень воды на улицах поселка примерно такой же, какой был в самой реке до наводнения. По колено — это минимальная глубина.Местный житель и председатель дачного кооператива Николай Степанов не покидает садоводство. Куры и индюки пока живут на крыше. Жена топит печку и готовит суп."Куры несутся, петухи поют, индюки перья чистят нормально, газ есть", — говорит он.Жители поселка Смоленка и нескольких садоводств эвакуировались два дня назад. Сегодня многие с помощью лодок и водонепроницаемых костюмов возвращаются в свои дома.Уровень воды в Читинке хоть и понизился, но там, где вчера были дороги — потоки воды, а вместо обочин и заборов — небольшие водопады.Большая часть дворов поселка заполнена водой. Многие оставили в домах все имущество, а некоторые даже не успели выгнать собственные автомобили.А в этот дом вернулись, чтобы забрать кота.В столице региона затоплены четырнадцать улиц. А вот так на резиновой лодке местные жители добираются до собственных квартир в многоэтажном доме в одном из городских районов, чтобы взять одежду и оставленные внутри вещи.Только в самой Чите эвакуировано около трех тысяч человек, большая часть которых предпочла на время остановиться у друзей или родственников.В воде по-прежнему остаются десятки поселков и дачных кооперативов. На мосту, который является и частью объездной Читы, сегодня утром обнаружены повреждения. Местные власти предупреждают, что из-за пришедшего циклона обстановка может стать еще более сложной.