Во всех населенных пунктах Восточной Гуты в течение месяца восстановят электро- и водоснабжение. Об этом заявили в правительстве Сирийской арабской республики. Впервые за последние семь лет местные жители получают медицинскую помощь, идет восстановление инфраструктуры.

Во всех населенных пунктах Восточной Гуты в течение месяца восстановят электро- и водоснабжение. Об этом заявили в правительстве Сирийской арабской республики. Впервые за последние семь лет местные жители получают медицинскую помощь, идет восстановление инфраструктуры.Баклажаны, огурцы, подморы и подсолнечник. Этот небольшой огород сейчас кормит Мунира Лейла и всю его семью: жену и троих детей. До войны он работал шофером, когда пришли боевики, семье удалась выжить чудом — жили в впроголодь. Его дом разрушен, а постоянную работу пока найти не удалось."У меня нет строительных материалов, чтобы подремонтировать это жилище, денег тоже нет. Нам выдавали гуманитарную помощь — продукты и воду. Но самое главное, что мы в безопасности — эти места уже под контролем сирийской армии. Нет страха за свою жизнь и жизнь детей", — рассказывает он.Похожую историю могут рассказать многие из тех, кто сейчас живет, в городах и поселках провинции Дамаск, что раньше были под контролем боевиков. До войны в столичной провинции жили четь меньше трех миллионов человек, теперь — пять. И с каждым днем люди пребывают сюда. Кто-то возвращается в свои дома, другие — беженцы, что приехали сюда из Идлиба, Ракии и Дейр-Эз-Зора.После освобождения этих районов от боевиков основная задача, которая стоит перед местной всласть — как можно скорее расчистить завалы и приступить к восстановлению зданий, для того чтобы местным жителям что возвращаются в свои дома, о войне что была здесь больше ничего не напоминало.Это Восточная Гута. Бригады рабочих разбирают те здания, что уже не восстановить. В процессе задействовано более 100 единиц техники и около 300 человек. В планах — масштабная реконструкция всей это территории."Мы собираемся сделать здесь своеобразные ворота в Дамаск — парк, торговый центр, транспортный узел. По проекту здесь будет проходить расширенное шоссе Дамаск — Хомс. Я благодарю российских и сирийских саперов, которые работали здесь и очистили этот участок от мин и снарядов. Именно благодаря им мы работаем на этом участке без каких-либо опасений", — говорит Мудар Шара , военный инженер.По планам сирийского правительства, в течение месяца во всех населённых пунктах Восточной Гуты должны быть восстановлены электро- и водоснабжение, чтобы у людей были хотя бы элементарные условия для жизни."Скоро учебный год — поэтому мы стараемся побыстрей восстановить как можно больше школ. Также очень важно обеспечить медицинский уход — наладить работу клиник и аптек, этим мы занимаемся в первую очередь", — поясняет Ала Ибрахим, губернатор провинции Дамаск.Это одна из поликлиник, что находится в Восточной Гуте. Само здание практически не пострадало, а вот внутри боевики разграбили все подчистую."Здесь ничего не было, голые стены. Приехали рабочие, начали ремонт. Через 10 дней, ремонт еще не закончился, а мы уже завезли оборудование и начали работать", — объясняет Вашар Мухаммад, заведующий поликлиникой.Семь лет, что здесь хозяйничали боевики, местные жители не получали никакой медицинской помощи. Теперь тут принимают терапевты, хирурги, стоматологи. Лекарств — в достатке. Медики наладили вакцинацию детей. И такая картина сейчас наблюдается повсеместно и Восточной Гуте и в других районах провинции так или иначе пострадавших от боевиков. Местные власти делают все для скорейшей нормализации жизни населения. Подчеркивая особую роль России в том, что в стране снова восстанавливается мир."Когда освободили Восточную Гуту, российские военные первыми зашли в Харасту и помогли людям — раздавали гуманитарную помощь и предоставили технику для разбора завалов. Узнав об этом, некоторые анклавы, которые ещё продолжали сопротивление, решили без боя сдаться и присоединиться к режиму перемирия. Очень большая разница между американскими и российскими действиями на территории нашей страны. Американцы оккупируют сирийские города. А Россия помогает наводить порядок в республике", — подчеркнул Ала Ибрахим.Ежедневно в провинцию Дамаск продолжают возвращаться те, кто вынужден был уехать, когда в их городах еще были боевики. Местные власти обеспечивают вернувшихся земляков всем необходимым на первое время. Тех, чьи дома оказались разрушены, пока селят во временные лагеря. Строительство нового жилья для них уже началось.