Самая известная сваха станы Роза Сябитова заявила, что выходить на пенсию не собирается. Звезда планирует ходить на работу до победного.

Самая известная сваха станы Роза Сябитова заявила, что выходитьна пенсию не собирается. Звезда планирует ходить на работу до победного.Сябитовой 56 лет, поэтому на заслуженный отдых она моглавыйти еще год назад. Однако сваха не планирует уходить в тень: Роза во всюреализовывает себя в профессиональном и личном плане.В одном из последних интервью Сябитова высказалась по поводуактуального вопроса о пенсии. По словам Сябитовой, обеспеченную старость нужносоздавать с момента первой зарплаты. Роза выступает за то, чтобы планировать все заранее и оценивать свое материальное положение еще до того, как придетстарость.Роза не скрывает размер пенсии, назначенной государством – 14000 рублей. Однако живет звезда явно не на средства от ПФР. Сябитова отмечает,что от помощи государства никогда не отказывалась, но и не рассчитывала особона нее. "Обхихикаться можно!" – красноречиво прокомментировала положенные ейвыплаты сваха.Сябитова гордится, что работает с 18 лет. Трудиться иреализовывать себя – это смысл жизни для звезды, поэтому вкалывать она планирует пока"ноги таскает и из ума не выживет". Роза работает не только ради себя. Она инвестировалав образование детей – сына Дениса и дочки Ксении, чтобы, став взрослыми, онистали ей хорошей опорой и не создавали проблем.Чтобы было где в комфорте встретить старость Роза строитдом. Апартаменты она возводит исключительно сама. Своего нового возлюбленногопо имени Ренат к процессу строительства звезда не подпускает, чтобы у мужчиныне было повода в будущем сказать: "А вот я тебе там помогал...", сообщает TELE.ru.