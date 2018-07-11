Сабантуй пройдет во Владимире в 19-й раз

Сабантуй пройдет во Владимире в 19-й разПраздник «Владимирский Сабантуй» состоится 15 июля в парке культуры и отдыха «Загородный», сообщает пресс-служба городской администрации.Сабантуй пройдет во Владимире в 19-й раз, на праздник ежегодно приходят тысячи горожан, а также гостей из Владимирской области и других регионов России. По словам начальника управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александра Карпиловича, Сабантуй за эти годы стал по-настоящему масштабной акцией и расширил этнические границы.Праздничная программа пройдет на нескольких площадках. На концертной площадке пройдут выступления мастеров искусств из Татарстана, на ринге состоятся соревнования по национальной татарской борьбе куреш. Также на празднике развернется «Восточный базар», где можно будет принять участие в мастер-классах, пообщаться с ремесленниками и купить сувениры. Кроме того, гости смогут продегустировать национальные сладости и выпечку.Праздничные мероприятия начнутся в 12:00.СправкаСабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. С 2002 года он официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.0+