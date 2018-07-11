Суд пришел к выводу, что виновным является именно собственник квартиры, в которой произошло ЧП

Суд пришел к выводу, что виновным является именно собственник квартиры, в которой произошло ЧПВо Владимире жители дома № 30 по улице Соколова-Соколенка обратились в суд из-за соседа сверху, который стал виновником потопов в квартирах.Инцидент произошел из-за разрыва чугунного радиатора. По мнению экспертов, сумма ущерба, причиненного потопом, по квартире одногго из соседей составила 171 тысяч рублей, по квартире второго истца - 187 тысяч.В качестве соответчика в суде привлекли ТСЖ-145, выполняющее функции управления многоквартирным домом. Представитель ответчика исковые требования не признала. Она заявила, что ТСЖ не является надлежащим ответчиком по искам: квартирный радиатор отопления не относится к общему имуществу дома.Специалисты провели ряд экспертиз, которые показали, что вина действительно лежит на соседе. Он попытался заменить радиатор. Но что-то пошло не так, и произошел разрыв. В результате суд обязал виновного выплатить сумму ущерба и компенсацию соседям.