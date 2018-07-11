Причиной стало внедрение сети цифрового эфирного вещания

Причиной стало внедрение сети цифрового эфирного вещанияВ администрации Владимирской области состоялась совместная пресс-конференция председателя комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Андрея Клементьева и директора владимирского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Виталия Чубарина.В январе 2019-го года прекратится трансляция федеральных телевизионных каналов в аналоговом формате в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч жителей. В зону цифрового вещания не попадут 40 населенных пунктов в Александровском, один – в Гороховецком, два – в Меленковском и 16 – в Юрьев-Польском районах.Трансляция телесигнала будет осуществляться двумя пакетами бесплатных программ. В настоящий момент 99% жителей области могут принимать 10 телеканалов и три радиоканала одного мультиплекса: Первый канал, Россия-1, Матч, НТВ, 5 канал, Культура, Россия, Карусель, ОТР и ТВЦ. В него так же входят 3 радиостанции Радио России, Вести ФМ и Маяк.С января 2019 года 72% жителей области будет доступен второй мультиплекс. В его составе телеканалы РЕН, СПАС, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ и МУЗ.Сейчас его вещание осуществляется в Александрове, Муроме, Владимире и близлежащих территориях.У тех, кто смотрит телевизор через кабельные сети, решением проблемы перехода на цифровое вещание занимаются непосредственно владельцы кабельных сетей.