В 2008 году президент России Владимир Путин взял курс на модернизацию и развитие вооруженных сил. Первые изменения в рамках реформы вооруженных сил коснулись именно системы питания. Организация питания военнослужащих была передана профильным гражданским фирмам на основании конкурсного отбора. Наряд по кухне в привычном его понимании был упразднен: солдаты получили возможность уделять больше времени боевой подготовке, а за приготовление еды взялись профессиональные повара. С этого момента, как в организации, так и в качестве питания произошло множество кардинальных изменений.
В 2008 году президент России Владимир Путин взял курс на модернизацию и развитие вооруженных сил. Первые изменения в рамках реформы вооруженных сил коснулись именно системы питания. Организация питания военнослужащих была передана профильным гражданским фирмам на основании конкурсного отбора. Наряд по кухне в привычном его понимании был упразднен: солдаты получили возможность уделять больше времени боевой подготовке, а за приготовление еды взялись профессиональные повара. С этого момента, как в организации, так и в качестве питания произошло множество кардинальных изменений.
Военнослужащие получили возможность выбирать то, что они
хотят употреблять в пищу. Более того, при составлении ежедневного меню стали
предпочтения большинства солдат. В некоторых частях каждую неделю
проводится анкетирование по поводу вкусов и пожеланий бойцов. Например, в июне
этого года опрос в уральских воинских частях показал, что 96% военнослужащих не
просто довольны питанием, а оценивают его на "отлично". Повара стараются
максимально прислушиваться к мнению солдат.
К примеру, блюда, не пользующиеся особой популярностью, готовят
редко. Так, "шрапнель с тушняком" (перловая каша с тушенкой) в прошлое. В
гарнире предпочтение отдается гречневой крупе, макаронам, рису, пюре, а
перловка встречается только в виде компонента супов: солянки или рассольника.
Значительно увеличена доля мясных блюд. Теперь на обед готовят котлеты,
отварную говядину, свиные отбивные, куриное филе и ножки, а также печень.
Кстати, в большинстве гарнизонов питание организовано по
принципу "шведского стола", поэтому военнослужащие сами могут выбирать наиболее
предпочтительные варианты. Например, на обеде в столовых всегда установлено от
шести до восьми контейнеров с первыми и вторыми блюдами русской кухни.
Возможность выбора из нескольких позиций сделало питание солдат более
разнообразным. Несмотря на это, чаще всего военнослужащие отдают предпочтение
пельменям, конкуренцию им составляет только гречка с котлетами. Поэтому и то, и
другое обязательно готовят хотя бы пару раз в неделю.
Конечно, формируя солдатский рацион, военные специалисты не
ориентируются только на предпочтения солдат, скорее берут их за основу. В
первую очередь, в составлении меню для военных учитываются нормативы
полноценного рациона питания для молодых людей от 18 до 29 лет. Также меню
в зависимости от климатических условий части и рода войск. Не
секрет, что десантники и моряки из-за высоких физических нагрузок тратят больше
энергии, соответственно, они должны получать дополнительные калории. Поэтому
огромное внимание уделяется сбалансированности и калорийности блюд. На данный
момент средняя энергетическая ценность ежедневного рациона в российской армии
одна из самых высоких в мире – 4300 ккал. Помимо этого, в меню такие
продукты, как плавленый сыр, печенье, кофе, а во время эпидемии сезонных
заболеваний – сало, мед и чеснок.
Также высокая организация и качество питания в значительной
степени благодаря строгому контролю над поступающими в части
продуктами и условиями приготовления блюд, соблюдением санитарных правил и
соответствием норм пайков, положенных солдатам. Иногда в СМИ все же появляются
сомнительные статьи о выявлении просроченных или некачественных продуктов,
использующихся при организации питания военнослужащих. Но опровергают их сами
же служивые. Так, Богдан Ростов своим опытом: "Вопреки популярному
мнению, в армии очень хорошо кормят, рацион там довольно разнообразный. Я сам
служил и знаю, о чем говорю. Порой в армии еда даже лучше, чем дома, так что с
этим проблем нет. И если вы боитесь идти в армию только потому, что думаете,
что там плохо кормят, то смело расслабьтесь – кормят там действительно хорошо".
Вступаются за питание в российской армии и родственники солдат: "Ну, насчет
питания я бы на месте мам точно не переживала, наш призывник за время службы
умудрился не только не похудеть, но еще и поправиться на семь килограммов. И
вот, кстати, он никогда не жаловался, что пища приготовлена не вкусно, уминал
все за обе щеки", – читательница.
Узнать из первых уст о качестве питания можно и во время
таких мероприятий, как День призывника. Например, в Вологодской области солдат
срочной службы рядовой Роман Бушковский будущим призывникам и их
родителям: "Некоторые сослуживцы говорят, что в армии они питаются лучше, чем
до призыва". Таково мнение тех, кто в данный момент проходит службу и лично
сталкивается с реалиями армейской жизни – сильный аргумент против любых
высказываний тех, кто сочиняет статьи, основываясь на непроверенных данных.
Стоит отметить, что при выборе поставщика продукции
предпочтение отдается крупным отечественным производителям и местным фермерам,
предложившим лучшее соотношение цены и качества. В целом, конкуренция за право
предоставлять услуги питания улучшила качество еды в разы, и это заметили
военные, особенно старожилы, которым есть с чем сравнить. Несмотря на статус
поставщика, вся поступающая продукция в обязательном порядке проходит
лабораторную проверку, так же, как и готовые блюда.
Все позиции меню перед подачей обязательно подвергаются
органолептическим и лабораторным методам оценки качества, результаты которых
заносятся в Книгу учета контроля над качеством приготовления пищи. К
организации питания в российской армии относятся по-военному строго, и даже все
кулинарные эксперименты, будь то Дни Национальных кухонь или новогодний обед,
соответствуют ГОСТам и СанПиНу.
Конечно, в российской армии еще есть куда
совершенствоваться. Но как минимум один стереотип можно смело перечеркнуть.
Кормят солдат не хуже, чем дома. Используют хоть и не самые дорогие продукты,
но точно качественные, из которых профессиональные повара готовят полезные,
сбалансированные и вкусные блюда.