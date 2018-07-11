В 2008 году президент России Владимир Путин взял курс на модернизацию и развитие вооруженных сил. Первые изменения в рамках реформы вооруженных сил коснулись именно системы питания. Организация питания военнослужащих была передана профильным гражданским фирмам на основании конкурсного отбора. Наряд по кухне в привычном его понимании был упразднен: солдаты получили возможность уделять больше времени боевой подготовке, а за приготовление еды взялись профессиональные повара. С этого момента, как в организации, так и в качестве питания произошло множество кардинальных изменений.

В 2008 году президент России Владимир Путин взял курс на модернизацию и развитие вооруженных сил. Первые изменения в рамках реформы вооруженных сил коснулись именно системы питания. Организация питания военнослужащих была передана профильным гражданским фирмам на основании конкурсного отбора. Наряд по кухне в привычном его понимании был упразднен: солдаты получили возможность уделять больше времени боевой подготовке, а за приготовление еды взялись профессиональные повара. С этого момента, как в организации, так и в качестве питания произошло множество кардинальных изменений.Военнослужащие получили возможность выбирать то, что онихотят употреблять в пищу. Более того, при составлении ежедневного меню сталипредпочтения большинства солдат. В некоторых частях каждую неделюпроводится анкетирование по поводу вкусов и пожеланий бойцов. Например, в июнеэтого года опрос в уральских воинских частях показал, что 96% военнослужащих непросто довольны питанием, а оценивают его на "отлично". Повара стараютсямаксимально прислушиваться к мнению солдат.К примеру, блюда, не пользующиеся особой популярностью, готовятредко. Так, "шрапнель с тушняком" (перловая каша с тушенкой) в прошлое. Вгарнире предпочтение отдается гречневой крупе, макаронам, рису, пюре, аперловка встречается только в виде компонента супов: солянки или рассольника.Значительно увеличена доля мясных блюд. Теперь на обед готовят котлеты,отварную говядину, свиные отбивные, куриное филе и ножки, а также печень.Кстати, в большинстве гарнизонов питание организовано попринципу "шведского стола", поэтому военнослужащие сами могут выбирать наиболеепредпочтительные варианты. Например, на обеде в столовых всегда установлено отшести до восьми контейнеров с первыми и вторыми блюдами русской кухни.Возможность выбора из нескольких позиций сделало питание солдат болееразнообразным. Несмотря на это, чаще всего военнослужащие отдают предпочтениепельменям, конкуренцию им составляет только гречка с котлетами. Поэтому и то, идругое обязательно готовят хотя бы пару раз в неделю.Конечно, формируя солдатский рацион, военные специалисты неориентируются только на предпочтения солдат, скорее берут их за основу. Впервую очередь, в составлении меню для военных учитываются нормативыполноценного рациона питания для молодых людей от 18 до 29 лет. Также менюв зависимости от климатических условий части и рода войск. Несекрет, что десантники и моряки из-за высоких физических нагрузок тратят большеэнергии, соответственно, они должны получать дополнительные калории. Поэтомуогромное внимание уделяется сбалансированности и калорийности блюд. На данныймомент средняя энергетическая ценность ежедневного рациона в российской армииодна из самых высоких в мире – 4300 ккал. Помимо этого, в меню такиепродукты, как плавленый сыр, печенье, кофе, а во время эпидемии сезонныхзаболеваний – сало, мед и чеснок.Также высокая организация и качество питания в значительнойстепени благодаря строгому контролю над поступающими в частипродуктами и условиями приготовления блюд, соблюдением санитарных правил исоответствием норм пайков, положенных солдатам. Иногда в СМИ все же появляютсясомнительные статьи о выявлении просроченных или некачественных продуктов,использующихся при организации питания военнослужащих. Но опровергают их самиже служивые. Так, Богдан Ростов своим опытом: "Вопреки популярномумнению, в армии очень хорошо кормят, рацион там довольно разнообразный. Я самслужил и знаю, о чем говорю. Порой в армии еда даже лучше, чем дома, так что сэтим проблем нет. И если вы боитесь идти в армию только потому, что думаете,что там плохо кормят, то смело расслабьтесь – кормят там действительно хорошо".Вступаются за питание в российской армии и родственники солдат: "Ну, насчетпитания я бы на месте мам точно не переживала, наш призывник за время службыумудрился не только не похудеть, но еще и поправиться на семь килограммов. Ивот, кстати, он никогда не жаловался, что пища приготовлена не вкусно, уминалвсе за обе щеки", – читательница.Узнать из первых уст о качестве питания можно и во времятаких мероприятий, как День призывника. Например, в Вологодской области солдатсрочной службы рядовой Роман Бушковский будущим призывникам и ихродителям: "Некоторые сослуживцы говорят, что в армии они питаются лучше, чемдо призыва". Таково мнение тех, кто в данный момент проходит службу и личносталкивается с реалиями армейской жизни – сильный аргумент против любыхвысказываний тех, кто сочиняет статьи, основываясь на непроверенных данных.Стоит отметить, что при выборе поставщика продукциипредпочтение отдается крупным отечественным производителям и местным фермерам,предложившим лучшее соотношение цены и качества. В целом, конкуренция за правопредоставлять услуги питания улучшила качество еды в разы, и это заметиливоенные, особенно старожилы, которым есть с чем сравнить. Несмотря на статуспоставщика, вся поступающая продукция в обязательном порядке проходитлабораторную проверку, так же, как и готовые блюда.Все позиции меню перед подачей обязательно подвергаютсяорганолептическим и лабораторным методам оценки качества, результаты которыхзаносятся в Книгу учета контроля над качеством приготовления пищи. Корганизации питания в российской армии относятся по-военному строго, и даже всекулинарные эксперименты, будь то Дни Национальных кухонь или новогодний обед,соответствуют ГОСТам и СанПиНу.Конечно, в российской армии еще есть кудасовершенствоваться. Но как минимум один стереотип можно смело перечеркнуть.Кормят солдат не хуже, чем дома. Используют хоть и не самые дорогие продукты,но точно качественные, из которых профессиональные повара готовят полезные,сбалансированные и вкусные блюда.