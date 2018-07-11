Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней
палаты по контролю и регламенту разобраться в ситуации, когда рассмотрение
принятых в первом чтении законопроектов приостанавливается надолго, иногда на
годы, препятствуя тем самым обсуждению новых, актуальных нормативно-правовых
актов. Поручение председателя Госдумы прозвучало после того, как депутаты
отклонили внесенный на рассмотрение нижней палаты 15 лет назад законопроект
О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей
для их реализации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней
палаты по контролю и регламенту разобраться в ситуации, когда рассмотрение
принятых в первом чтении законопроектов приостанавливается надолго, иногда на
годы, препятствуя тем самым обсуждению новых, актуальных нормативно-правовых
актов. Поручение председателя Госдумы прозвучало после того, как депутаты
отклонили внесенный на рассмотрение нижней палаты 15 лет назад законопроект
"О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей
для их реализации".
Приостановку рассмотрения принятых в первом чтении
законодательных инициатив председатель нижней палаты назвал препятствием и
барьером на пути осуществления парламентариями своих полномочия. "Давайте
мы попросим комитет по регламенту проанализировать все эти вопросы, с тем,
чтобы не создавались ситуации, когда есть законодательные инициативы, решающие
многие проблемы, а им препятствует законопроект, который был принят в первом
чтении, а потом его положили на полку", – сказал спикер.
Володин подчеркнул, что это еще один аргумент, которым
руководствовался седьмой созыв нижней палаты, когда решил приступить к разбору
законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся со времен
работы прошлых депутатских составов.
Напомним, во вторник, 11 июля, Госдума отклонила во втором
чтении законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и
женщин, и равных возможностей для их реализации". В первом чтении документ
рассматривался еще 15 лет назад – в 2003 году. Володин призвал разработать
новую версию документа, где необходимо сосредоточиться на защите трудовых прав
представительниц прекрасного пола.
Разбор законодательных завалов – одна из основных задач,
которую поставил перед депутатами Вячеслав Володин. Седьмой Госдуме от прошлых
созывов (с 1994 года) осталось 2020 законопроектов.
В соответствии с Конституцией,
парламентарии обязаны изучить каждый из этих документов. Соответствующая норма
действует даже в отношении тех законопроектов, которые уже потеряли свою
актуальность. Для этого по поручению Вячеслава Володина была создана рабочая
группа.
За первый год работы парламентарии рассмотрели 60%
законопроектов – 1180. В понедельник, 9 июля, первый вице-спикер нижней палаты
Иван Мельников сообщил, что осталось обсудить 132 документа. 24 из них вошли в
повестку дополнительного пленарного заседания 11 июля. Разбирать
законодательные завалы нижняя палата будет в ходе еще двух дополнительных
заседаний, которые пройдут 18 и 25 июля.