Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по контролю и регламенту разобраться в ситуации, когда рассмотрение принятых в первом чтении законопроектов приостанавливается надолго, иногда на годы, препятствуя тем самым обсуждению новых, актуальных нормативно-правовых актов. Поручение председателя Госдумы прозвучало после того, как депутаты отклонили внесенный на рассмотрение нижней палаты 15 лет назад законопроект О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижнейпалаты по контролю и регламенту разобраться в ситуации, когда рассмотрениепринятых в первом чтении законопроектов приостанавливается надолго, иногда нагоды, препятствуя тем самым обсуждению новых, актуальных нормативно-правовыхактов. Поручение председателя Госдумы прозвучало после того, как депутатыотклонили внесенный на рассмотрение нижней палаты 15 лет назад законопроект"О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностейдля их реализации".Приостановку рассмотрения принятых в первом чтениизаконодательных инициатив председатель нижней палаты назвал препятствием ибарьером на пути осуществления парламентариями своих полномочия. "Давайтемы попросим комитет по регламенту проанализировать все эти вопросы, с тем,чтобы не создавались ситуации, когда есть законодательные инициативы, решающиемногие проблемы, а им препятствует законопроект, который был принят в первомчтении, а потом его положили на полку", – сказал спикер.Володин подчеркнул, что это еще один аргумент, которымруководствовался седьмой созыв нижней палаты, когда решил приступить к разборузаконодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся со временработы прошлых депутатских составов.Напомним, во вторник, 11 июля, Госдума отклонила во второмчтении законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин иженщин, и равных возможностей для их реализации". В первом чтении документрассматривался еще 15 лет назад – в 2003 году. Володин призвал разработатьновую версию документа, где необходимо сосредоточиться на защите трудовых правпредставительниц прекрасного пола.Разбор законодательных завалов – одна из основных задач,которую поставил перед депутатами Вячеслав Володин. Седьмой Госдуме от прошлыхсозывов (с 1994 года) осталось 2020 законопроектов.В соответствии с Конституцией,парламентарии обязаны изучить каждый из этих документов. Соответствующая нормадействует даже в отношении тех законопроектов, которые уже потеряли своюактуальность. Для этого по поручению Вячеслава Володина была создана рабочаягруппа.За первый год работы парламентарии рассмотрели 60%законопроектов – 1180. В понедельник, 9 июля, первый вице-спикер нижней палатыИван Мельников сообщил, что осталось обсудить 132 документа. 24 из них вошли вповестку дополнительного пленарного заседания 11 июля. Разбиратьзаконодательные завалы нижняя палата будет в ходе еще двух дополнительныхзаседаний, которые пройдут 18 и 25 июля.