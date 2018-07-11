Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за разработку новой версии закона О государственных гарантиях прав и свобод
мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. По словам председателя
нижней палаты парламента, необходимо сосредоточиться на защите трудовых прав
представительниц прекрасного пола.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за разработку новой версии закона "О государственных гарантиях прав и свобод
мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации". По словам председателя
нижней палаты парламента, необходимо сосредоточиться на защите трудовых прав
представительниц прекрасного пола.
Как отметил законодатель, 15 лет назад, когда указанный
нормативно-правовой акт вносился на рассмотрение депутатов, была совсем другая ситуация.
"Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что
многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены", – подчеркнул Володин.
Вопросы отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему
актуальны и требуют законодательного решения, убежден спикер. Прежде всего,
отметил он, это касается заработной платы. "Иногда сама возможность того,
что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее
продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы", -
посетовал председатель нижней палаты. На его взгляд, несправедливо также и то,
что в первую очередь работодатели увольняют именно представительниц прекрасного
пола, полагая, что воспитание детей отвлекает их от трудовой деятельности.
Говоря о соблюдении политических прав, Володин отметил, что
ситуация в этой сфере с 2004 года изменилась к лучшему. Он подчеркнул, что
увеличилось представительство женщин-политиков в нижней палате. "Сегодня в
Госдуме три вице-спикера, еще трое – председатели комитетов, руководитель
Аппарата нижней палаты – все женщины", – уточнил законодатель. По его
словам, представительницы прекрасного пола, как правило, находятся на
должностях первого и просто заместителей глав комитетов.
Поэтому, уверен Володин, необходимо вернуться к вопросу о
государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и возможностях
для самореализации. По его словам, необходимо еще раз подробно изучить эту
тему. "И ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои
коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей", -
резюмировал парламентарий.
Напомним, о необходимости обеспечения равных условий для
активного участия в политике мужчин и женщин Вячеслав Володин говорил в ходе общения
с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре
прошлого года. Спикер отметил, что в России самые статусные позиции занимают
представительницы прекрасного пола. В пример он привел спикера Совета Федерации
Валентину Матвиенко, теперь уже бывшего руководителя Счетной палаты Татьяну Голикову,
председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.