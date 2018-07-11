Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за разработку новой версии закона О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. По словам председателя нижней палаты парламента, необходимо сосредоточиться на защите трудовых прав представительниц прекрасного пола.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за разработку новой версии закона "О государственных гарантиях прав и свободмужчин и женщин и равных возможностей для их реализации". По словам председателянижней палаты парламента, необходимо сосредоточиться на защите трудовых правпредставительниц прекрасного пола.Как отметил законодатель, 15 лет назад, когда указанныйнормативно-правовой акт вносился на рассмотрение депутатов, была совсем другая ситуация."Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, чтомногие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены", – подчеркнул Володин.Вопросы отстаивания трудовых прав женщин по-прежнемуактуальны и требуют законодательного решения, убежден спикер. Прежде всего,отметил он, это касается заработной платы. "Иногда сама возможность того,что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для еепродвижения по службе и при определении размера ее заработной платы", -посетовал председатель нижней палаты. На его взгляд, несправедливо также и то,что в первую очередь работодатели увольняют именно представительниц прекрасногопола, полагая, что воспитание детей отвлекает их от трудовой деятельности.Говоря о соблюдении политических прав, Володин отметил, чтоситуация в этой сфере с 2004 года изменилась к лучшему. Он подчеркнул, чтоувеличилось представительство женщин-политиков в нижней палате. "Сегодня вГосдуме три вице-спикера, еще трое – председатели комитетов, руководительАппарата нижней палаты – все женщины", – уточнил законодатель. По егословам, представительницы прекрасного пола, как правило, находятся надолжностях первого и просто заместителей глав комитетов.Поэтому, уверен Володин, необходимо вернуться к вопросу огосударственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и возможностяхдля самореализации. По его словам, необходимо еще раз подробно изучить этутему. "И ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят моиколлеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей", -резюмировал парламентарий.Напомним, о необходимости обеспечения равных условий дляактивного участия в политике мужчин и женщин Вячеслав Володин говорил в ходе общенияс участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябрепрошлого года. Спикер отметил, что в России самые статусные позиции занимаютпредставительницы прекрасного пола. В пример он привел спикера Совета ФедерацииВалентину Матвиенко, теперь уже бывшего руководителя Счетной палаты Татьяну Голикову,председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.