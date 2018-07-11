25-летний Аарон Армстронг так и не смог пережить смерть любимой – экс-Мисс Великобритания Софи Градон. Молодой человек свел счеты с жизнью.

25-летний Аарон Армстронг так и не смог пережить смертьлюбимой – экс-"Мисс Великобритания" Софи Градон. Молодой человек свел счеты сжизнью.Парня нашлимертвым всего через несколько недель после того, как его любимая, звезда британского реалити-шоу "Островлюбви", покончила с собой. Тело Ааронаобнаружили в доме у его родителей в Нортамберленде.Правоохранителирассказали, что смерть молодого Армстронга не была насильственной. Основнойверсией гибели молодого человека является самоубийство, передает The Sun.Незадолго до того, какрасстаться с жизнью, парень написал на своей страничке в Instagram душераздирающий пост, посвященный Софи Градон."Софи, ни минуты не проходит, чтобы твоя великолепная улыбка невозникла в моей голове. Каждый день, что мы провели вместе, был настолькопотрясающим, что мне необходимо вернуть время назад", – написал он. Отметим,парень почти каждый день после трагической гибели его девушки писал, как онскучает по ней.Напомним, 32-летняя экс-"Мисс Великобритания" скончалась 20 июня всвоем доме. По официальным данным, Софи сильно страдала от депрессии.Свой титул девушка завоевала в 2009 году. В последующиегоды Градон принимала участие впопулярных телевизионных проектах.