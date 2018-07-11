25-летний Аарон Армстронг так и не смог пережить смерть
любимой – экс-Мисс Великобритания Софи Градон. Молодой человек свел счеты с
жизнью.
25-летний Аарон Армстронг так и не смог пережить смерть
любимой – экс-"Мисс Великобритания" Софи Градон. Молодой человек свел счеты с
жизнью.
Парня нашли
мертвым всего через несколько недель после того, как его любимая, звезда британского реалити-шоу "Остров
любви", покончила с собой. Тело Аарона
обнаружили в доме у его родителей в Нортамберленде.
Правоохранители
рассказали, что смерть молодого Армстронга не была насильственной. Основной
версией гибели молодого человека является самоубийство, передает The Sun.
Незадолго до того, как
расстаться с жизнью, парень написал на своей страничке в Instagram душераздирающий пост, посвященный Софи Градон.
"Софи, ни минуты не проходит, чтобы твоя великолепная улыбка не
возникла в моей голове. Каждый день, что мы провели вместе, был настолько
потрясающим, что мне необходимо вернуть время назад", – написал он. Отметим,
парень почти каждый день после трагической гибели его девушки писал, как он
скучает по ней.
Напомним, 32-летняя экс-"Мисс Великобритания" скончалась 20 июня в
своем доме. По официальным данным, Софи сильно страдала от депрессии.
Свой титул девушка завоевала в 2009 году. В последующие
годы Градон принимала участие в
популярных телевизионных проектах.