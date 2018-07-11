Британец Чарльз Роули, серьезно пострадавший после контакта с Новичком в Эймсбери, имеет все шансы поправиться. Его состояние оценивается как серьезное, но стабильное. Его подруга скончалась в больнице.

Британец Чарльз Роули, серьезно пострадавший после контакта с "Новичком" в Эймсбери, имеет все шансы поправиться.По словам представителя больницы Лорны Уилкинсон, состояние Роули больше не оценивается как критическое. Ему стало лучше за последние сутки. Он находится в "серьезном, но стабильном состоянии", сообщает "Интерфакс".По данным британской газеты The Independent, полицейским удалось побеседовать с Роули. Полицейские рассчитывают, что пострадавший сможет помочь следствию в поисках контейнера, в котором содержался нервнопаралитический газ "Новичок".44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позже женщина скончалась в больнице.Полиция считает, что они отравились "Новичком" – тем самым, от воздействия которого в марте пострадали Сергей и Юлия Скрипаль. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.Вместе с тем следователи признали, что им вряд ли удастся официально доказать связь отравлений в Солсбери и Эймсбери.