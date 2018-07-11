Безопасность электронных сигарет – не более, чем миф. Риск при использовании испарителей с никотином оказался даже более высоким, чем при курении обычного табака.

Безопасность электронных сигарет – не более, чем миф. Рискпри использовании испарителей с никотином оказался даже более высоким, чемпри курении обычного табака.Исследование провели ученые из Университетской клиникифедеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии. Они изучили состояние 15курильщиков, которых предварительно разбили на три группы.Первая группа курила обычные сигареты, вторая – электронныеиспарители с никотином, третья – электронные сигареты без никотина. До началаэксперимента и после него медики регистрировали различные показатели здоровьяпациентов – в частности, такие, как центральное и периферическое кровяноедавление, жесткость стенок сосудов.Итоги наблюдений оказались следующими: после обычнойсигареты повышенное периферическое давление у пациента наблюдалось в среднем 15минут, учащенный пульс сохранялся в течение получаса. А вот после никотинового испарителяи давление, и учащенное сердцебиение сохранялись в течение 45 минут. Показательжесткости сосудистых стенок возрастал у обеих групп, употребивших никотин.Вывод ученых логичен: уже сейчас можно говорить об опасности куренияникотиновых электронных испарителей. Правда, признают медики, для более точныхрезультатов нужны исследования с большим числом участников, пишет со ссылкой на журналVascular Medicine.Американские ученые ранее выявили лучший способ бросить курить. Участникам эксперимента предлагали разные методы: одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты. Однако эффективнее всего оказалась материальная заинтересованность – отказались от вредной привычки те участники, которым предложили за это по 600 долларов.