Безопасность электронных сигарет – не более, чем миф. Риск
при использовании испарителей с никотином оказался даже более высоким, чем
при курении обычного табака.
Безопасность электронных сигарет – не более, чем миф. Риск
при использовании испарителей с никотином оказался даже более высоким, чем
при курении обычного табака.
Исследование провели ученые из Университетской клиники
федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии. Они изучили состояние 15
курильщиков, которых предварительно разбили на три группы.
Первая группа курила обычные сигареты, вторая – электронные
испарители с никотином, третья – электронные сигареты без никотина. До начала
эксперимента и после него медики регистрировали различные показатели здоровья
пациентов – в частности, такие, как центральное и периферическое кровяное
давление, жесткость стенок сосудов.
Итоги наблюдений оказались следующими: после обычной
сигареты повышенное периферическое давление у пациента наблюдалось в среднем 15
минут, учащенный пульс сохранялся в течение получаса. А вот после никотинового испарителя
и давление, и учащенное сердцебиение сохранялись в течение 45 минут. Показатель
жесткости сосудистых стенок возрастал у обеих групп, употребивших никотин.
Вывод ученых логичен: уже сейчас можно говорить об опасности курения
никотиновых электронных испарителей. Правда, признают медики, для более точных
результатов нужны исследования с большим числом участников, пишет со ссылкой на журнал
Vascular Medicine.
Американские ученые ранее выявили лучший способ бросить курить. Участникам эксперимента предлагали разные методы: одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты. Однако эффективнее всего оказалась материальная заинтересованность – отказались от вредной привычки те участники, которым предложили за это по 600 долларов.