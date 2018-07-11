Юридическое лицо оштрафовано на 10 тысяч рублей

Юридическое лицо оштрафовано на 10 тысяч рублейПрокуратура выявила нарушения правил хранения медицинских иммунобиологических препаратов в Судогодской центральной районной больнице, сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.По данным надзорного ведомства, персонал больницы вел журналы регистрации температуры в холодильном оборудовании не по утвержденной форме. В выходные дни отметки температуры отсутствовали. Также на всех холодильниках отсутствовали термоиндикаторы.Кроме того, по информации прокуратуры, ответственные должностные лица не вносили предусмотренные правилами сведения о дате поступления препарата, сроке годности, серии, контрольном номере, производителе и другие. Из-за многочисленных исправлений в журнале не представлялось возможным достоверно установить количество вакцины, имеющейся на остатке. Также были выявлены другие нарушения.Возбуждено дело об административной правонарушении, помощник врача-эпидемиолога оштрафован на 500 рублей, а юридическое лицо — на 10 тысяч рублей. По представлению прокурора два сотрудника больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.