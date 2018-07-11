11 июля хорватские болельщики провели акцию, посвященную чемпионату мира по футболу в России. На Триумфальной площади возле памятника поэту Владимиру Маяковскому они развернули огромное полотно с надписью Спасибо, Россия. Таким образом они поблагодарили россиян за организацию турнира.

11 июля хорватские болельщики провели акцию, посвященную чемпионату мира по футболу в России. На Триумфальной площади возле памятника поэту Владимиру Маяковскому они развернули огромное полотно с надписью "Спасибо, Россия". Таким образом они поблагодарили россиян за организацию турнира.Несколько десятков человек громко скандировали "Россия! Россия!" Хорватские фанаты хотели подчеркнуть этой акцией, что испытывают теплые чувства к организаторам турнира и не желают, чтобы к ним относились плохо после скандального видео игрока сборной Хорватии Домагоя Виды и еще одного члена делегации Огнена Вукоевича.Напомним, что сборная Хорватии обыграла россиян в четвертьфинале и вышла в полуфинал турнира, в котором 11 июля встретится с англичанами. Матч между ними начнется в 21:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Россия 1" и сайте "33Live.RuRu".