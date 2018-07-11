Международная федерация футбола вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу из-за националистического баннера усташей, появившегося во время матча группового этапа между сборными Хорватии и Нигерии. ФИФА решила не применять к нарушителям наказание в виде денежного штрафа.

Международная федерация футбола вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу из-за националистического баннера усташей, появившегося во время матча группового этапа между сборными Хорватии и Нигерии. ФИФА решила не применять к нарушителям наказание в виде денежного штрафа."В случае, когда один плакат держал один хорватский болельщик, последовало предупреждение, а не штраф, потому что нам об этом сообщили офицеры по безопасности из Хорватского футбольного союза, они идентифицировали этот баннер", — цитирует ТАСС главу департамента устойчивого развития и многообразия ФИФА Федерико Аддиеке.После сигнала от хорватских офицеров безопасности провокационный баннер был изъят. Напомним, что усташи – националистическая террористическая организация, тесно сотрудничавшая с Германией и Италией в годы Второй мировой войны. Усташи боролись за независимость Хорватии, уничтожая сербов, евреев и цыган.