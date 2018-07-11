Астрономы, изучающие загадочную планету Нибиру, заявили, что она может появиться возле Земли уже в августе текущего года. Специалисты уверяют, что космический объект стремительно приближается к Солнечной системе, увеличивая свои размеры и яркость.

Астрономы, изучающие загадочную планету Нибиру, заявили, что она может появиться возле Земли уже в августе текущего года. Специалисты уверяют, что космический объект стремительно приближается к Солнечной системе, увеличивая свои размеры и яркость.Наблюдающие за загадочной кометой всерьез обеспокоены из-за полученных данных. Астрономы убеждены, что уже в августе Нибиру можно будет увидеть на небе невооруженным глазом.Один из австралийских астрономов разместил в социальных сетях изображение со светящимся шаром, который приближается из космоса. По мнению наблюдателя, объект составляет около 260 тысяч километров в диаметре, тем самым в два раза превосходя размеры Юпитера, передает Daily StarПриверженцы космической конспирологии, в свою очередь, поспешили опровергнуть эту теорию. Они утверждают, что объект не может быть кометой, поскольку у него нет характерного "хвоста". Более того, по их мнению, в данный момент можно заметить не один, а два загадочных фрагмента в космосе.Пользователи Сети, основываясь на ранее опубликованных данных, быстро пришли к выводу, что обcуждаемый объект – таинственная планета Нибиру. Подтверждением ее приближения служат участившиеся землетрясения.Ранее бывший сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты. Мужчина десять лет проработал в американском правительственном агентстве, где узнал о системе Нибиру, которая вызовет неизбежный апокалипсис.