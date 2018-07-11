Игорь Николаев обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным и Лаймой Вайкуле. Артисты повеселились под зажигательную музыку оркестра.

Игорь Николаев обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным и Лаймой Вайкуле. Артисты повеселились под зажигательную музыку оркестра.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев выложил старое фото, сделанное в Латвии. "БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ!.. Пару лет назад в Юрмале... Лайма зажигает!..💃🏻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал артист.На фото Игорь Николаев, Алла Пугачева и Максим Галкин сидят за столом, а их развлекают музыканты. Лайма Вайкуле, видимо, не удержавшись, пустилась в пляс. Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Красиво", "Суперрррр🤩", "Люблю смотреть на Аллу , веселую , заводную и привлекательную шутницу!", "Пусть таких дней будет еще много, и прекрасных людей рядом!", "Вы замечательные, просто нет слов", "У Вас артистов каждый день 🎉 праздник. Так и держать", – осыпали артистов комплиментами поклонники.Впрочем, нашлись и те, кто высказал критические отзывы о фото. В частности, Николаеву досталось за то, что он выложил снимок, на котором Пугачева получилась не очень хорошо. "Все морщины показал... Ладно бы, свои, а то ведь Примадонны.. Зачем?", "Алла тут не очень...", "Главное, он красавец, а что другие – нет, неважно", – высказались критиканы.А кто-то и вовсе указал на ошибку Игоря Николаева в подписи. "Не пару лет назад, а 4 года:) это июль 2014:)" – заявил эксперт. Кстати, в нынешнем году Примадонна отказала всем, кто хотел видеть ее на своих юбилеях или творческих вечерах. Обычно в это время Пугачева отдыхала в Юрмале, где снимала виллу. Но на сей раз предпочла отдохнуть с семьей на одном из европейских курортов.