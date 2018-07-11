В Сеть утек бесстыдный ролик с участием сотрудников киевского Радио Максимум. Молодые люди без стеснения занялись любовью на рабочем столе в одной из студий.

В Сеть утек бесстыдный ролик с участиемсотрудников киевского "Радио Максимум". Молодые люди без стеснения занялисьлюбовью на рабочем столе в одной из студий.Разгоряченныестрастью парень и девушка не заметили, что выбрали место для плотских утехпрямо под камерой видеонаблюдения. В результате их половой акт стал достояниеобщественности во всех подробностях, передает .По словам продюсерарадиостанции Вячеслава Демина, ролик на своей странице в Facebookвыложил "какой-то добрый человек", который, "наверное, позавидовал этомуприятному, но не очень долгому свиданию".