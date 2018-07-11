В Сеть утек бесстыдный ролик с участием
сотрудников киевского Радио Максимум. Молодые люди без стеснения занялись
любовью на рабочем столе в одной из студий.
В Сеть утек бесстыдный ролик с участием
сотрудников киевского "Радио Максимум". Молодые люди без стеснения занялись
любовью на рабочем столе в одной из студий.
Разгоряченные
страстью парень и девушка не заметили, что выбрали место для плотских утех
прямо под камерой видеонаблюдения. В результате их половой акт стал достояние
общественности во всех подробностях, передает .
По словам продюсера
радиостанции Вячеслава Демина, ролик на своей странице в Facebook
выложил "какой-то добрый человек", который, "наверное, позавидовал этому
приятному, но не очень долгому свиданию".