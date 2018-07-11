Игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида не перестает быть поводом для бурных обсуждений в Сети и прессе. Точнее, внимание пользователи Всемирной паутины теперь приковано не к скандальному спортсмену, а к его спутнице.

Игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида не перестает быть поводом для бурных обсуждений в Сети и прессе. Точнее, внимание пользователи Всемирной паутины теперь приковано не к скандальному спортсмену, а к его спутнице.До последнего момента казалось, что защитник национальной сборной Хорватии по футболу использовал уже все возможности, чтобы продолжать мелькать в громких заголовках новостей. Поступок спортсмена осудили даже на родине, а его коллегу по цеху и вовсе отстранили от участия в ЧМ-2018. Даже повторная провокация Домагоя Виды уже не вызывала столь бурных эмоций у неравнодушных.Однако теперь хорвату не нужно утруждать себя, чтобы оставаться на слуху. Пользователи Сети, как и ожидалось, не удержались от любопытства и решили выяснить, чем дышит скандально известный футболист.Особое внимание завсегдатаев социальных сетей привлекла избранница спортсмена, Ивана Вида. Известно, что завоевавшая титул "Мисс Хорватия" красавица родила супругу сына Давида.Сейчас семья хорватского футболиста гостит в Москве. Фотографии путешествия по России то и дело появляются в Instagram Иваны.Девушка регулярно публикует в свои соблазнительные снимки, от которых ее подписчики просто в восторге. Пользователи Сети просто не могут воздержаться о того, чтобы написать в комментариях к постам Иваны парочку комплиментов."Знатные мячики", "А жена-то сочненькая...", "Красавица и чудовище! Не понимаю, как она могла выйти замуж за такого эльфа, который еще и не следит за языком?", – не ограничивали себя подписчики дивы. Примечательно, что с недавних пор комментарии девушки оккупировали русскоязычные юзеры и украинцы.Стоит отметить, что к самой Иване обитатели Всемирной паутины относятся доброжелательно, закрывая глаза на выходки ее избранника. При этом ее подписчики отмечают, что девушка могла бы провести с супругом воспитательную беседу.Напомним, что после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором Вида кричит "Слава Украине!". Вукоевич, в свою очередь, посвятил победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".FIFA расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.Исключенный из состава делегации сборной Хорватии Вукоевич после скандала с первым видео извинился перед россиянами. По словам спортивного деятеля, он с пониманием относится к решению отстранить его от участия в ЧМ и не хочет быть обузой для своей команды в преддверии важного полуфинального матча.