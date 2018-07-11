Ученые из Университета Западного Орегона (США) провели социологическое исследование на тему отношений между полами. Они выявили любопытную закономерность.

Ученые из Университета Западного Орегона (США)провели социологическое исследование на тему отношений между полами. Они выявилилюбопытную закономерность.эксперименте участвовали более 590 человек. Добровольцы изучали фотографии, накоторых были изображены несколько мужчин, за которых представительницыпрекрасного пола потенциально могли бы выйти замуж.Оказалось, чтомужчины, внешность которых женщины считают не очень привлекательной, должныбыли бы делать предложение с кольцом большего размера в отличие от красавчиков.Таким образом, как выяснили специалисты, дамы требуют некую компенсацию завнешность, сообщает DailyMail.Такжеоказалось, что наиболее уверенные с своей неотразимости девушки ожидали отсильного пола более дорогих подарков и более ярких поступков, чем "серые мышки".Примечательно, что чем дороже было кольцо и крупнее камень, тем меньшиетребования по внешности женщины предъявляли к потенциальным партнерам.Как известно, многие женщины, выходя замуж,предпочитают вить семейное гнездышко, не совмещая заботу о домашнем хозяйстве сработой. Но не у всех представительниц прекрасного пола есть такая возможность.Ранее ученые из Канадывыяснили, что женщины-трудоголики более подвержены развитию сахарного диабета,чем другие представительницы прекрасного пола. Оказалось, что только 34-часоваярабочая неделя для дам является безвредной.