Юрий Жирков больше не будет играть за сборную России.
Команда поблагодарила своего защитника – за все.
Юрий Жирков больше не будет играть за сборную России.
Команда поблагодарила своего защитника – "за все".
Карьеру в сборной игрок санкт-петербургского
"Зенита" завершил. Сообщения об этом с благодарностями в адрес
защитника появились в Twitter.
"Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной
России. Юрий, спасибо за все!", написано в официальном микроблоге национальной
команды.
Российская сборная на домашнем чемпионате мира пробилась в 1/4
финала. В последнем матче россияне уступили команде Хорватии по пенальти – 3:4
(2:2 в основное время). После этой игры о своем уходе из сборной объявили
несколько игроков, в том числе Юрий Жирков.
34-летний Жирков выступал за сборную России с 2005 года. За
это время футболист провел в составе национальной команды 87 матчей и забил два
гола. Вместе со сборной футболист, выступающий на позициях полузащитника и
защитника, принял участие в двух чемпионатах Европы, двух чемпионатах мира,
Кубке конфедераций, стал бронзовым призером Евро-2008.
Не меньше впечатляет и послужной список Жиркова на клубном
уровне. Ранее он защищал цвета московских ЦСКА и "Динамо", махачкалинского
"Анжи" и лондонского "Челси". С армейским клубом он дважды
победил в чемпионате России, четырежды – в Кубке России, выиграл Кубок УЕФА. С
лондонским "Челси" стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.
А в составе "Зенита" – обладателем Кубка России, .
Сообщение об уходе Жиркова из сборной появилось и на странице
УЕФА. "Вслед за Александром Самедовым о завершении карьеры в сборной
России объявил и Юрий Жирков. Спасибо за все", – сказано в микроблоге.
Ранее стало известно, что выступления за сборную России
прекращает полузащитник Александр Самедов. А до этого о завершении футбольной
карьеры объявил защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич.