Юрий Жирков больше не будет играть за сборную России. Команда поблагодарила своего защитника – за все.

Юрий Жирков больше не будет играть за сборную России.Команда поблагодарила своего защитника – "за все".Карьеру в сборной игрок санкт-петербургского"Зенита" завершил. Сообщения об этом с благодарностями в адресзащитника появились в Twitter."Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборнойРоссии. Юрий, спасибо за все!", написано в официальном микроблоге национальнойкоманды.Российская сборная на домашнем чемпионате мира пробилась в 1/4финала. В последнем матче россияне уступили команде Хорватии по пенальти – 3:4(2:2 в основное время). После этой игры о своем уходе из сборной объявилинесколько игроков, в том числе Юрий Жирков.34-летний Жирков выступал за сборную России с 2005 года. Заэто время футболист провел в составе национальной команды 87 матчей и забил двагола. Вместе со сборной футболист, выступающий на позициях полузащитника изащитника, принял участие в двух чемпионатах Европы, двух чемпионатах мира,Кубке конфедераций, стал бронзовым призером Евро-2008.Не меньше впечатляет и послужной список Жиркова на клубномуровне. Ранее он защищал цвета московских ЦСКА и "Динамо", махачкалинского"Анжи" и лондонского "Челси". С армейским клубом он дваждыпобедил в чемпионате России, четырежды – в Кубке России, выиграл Кубок УЕФА. Слондонским "Челси" стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.А в составе "Зенита" – обладателем Кубка России, .Сообщение об уходе Жиркова из сборной появилось и на страницеУЕФА. "Вслед за Александром Самедовым о завершении карьеры в сборнойРоссии объявил и Юрий Жирков. Спасибо за все", – сказано в микроблоге.Ранее стало известно, что выступления за сборную Россиипрекращает полузащитник Александр Самедов. А до этого о завершении футбольнойкарьеры объявил защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич.