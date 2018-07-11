Суд пришел к выводу, что виновным является именно собственник квартиры, в которой произошел прорыв батареи

Суд пришел к выводу, что виновным является именно собственник квартиры, в которой произошел прорыв батареиВо Владимире жители дома № 30 по улице Соколова-Соколенка обратились в суд из-за соседа сверху, который их затопил.Все это произошло из-за разрыва чугунного радиатора.Согласно экспертным заключениям, стоимость ущерба, причиненного проливом, по квартире одного истца составила 171 тысяч рублей, по квартире другого истца - 187 тысяч.В качестве соответчика было привлечено ТСЖ-145, выполняющее функции управления многоквартирным домом.Представитель ответчика исковые требования не признала, указав, что ТСЖ не является надлежащим ответчиком по искам, поскольку расположенный в квартире радиатор отопления не относится к общему имуществу дома.Был проведен ряд экспертиз, которые показали, что вина действительно лежит на соседе, который пытался заменить радиатор, в ходе чего произошел разрыв. В результате суд обязал виновного выплатить сумму ущерба и коменсацию.