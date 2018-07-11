Ранним утром жительница Нижнего Новгорода, стараясь выехать парковочного места, последовательно врезалась в четыре автомобиля, а затем скрылась. Спустя некоторое время она вернулась и оформила с сотрудниками полиции ДТП по всем правилам, полностью признав свою вину.

Жительница Нижнего Новгорода попала в затруднительное положение сегодня утром, 11 июля, когда отвезла своего ребенка в детский садик и решила покинуть парковочное место на своем автомобиле.Оперативно уехать не удалось, и, отчаянно поворачивая рулем, она то сдавала назад, то проезжала вперед, пока не задела припаркованный слева автомобиль. Затем она врезалась в другую машину, после чего выехала, не считаясь с потерями, и скрылась с места аварии.К удивлению владельцев поврежденных автомобилей, спустя некоторое время женщина вернулась и оформила ДТП с сотрудниками полиции по всем правилам, полностью признав свою вину.Очевидцы отмечают, что причиной аварии могла послужить нехватка водительского опыта, поскольку женщина была абсолютно трезва.