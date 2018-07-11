Авария с участием американского актера Джорджа Клуни зафиксировали камеры видеонаблюдения. ДТП произошло в населенном пункте Коста-Кораллина на итальянском острове Сардиния.

Авария с участием американского актера Джорджа Клуни зафиксировали камеры видеонаблюдения. ДТП произошло в населенном пункте Коста-Кораллина на итальянском острове Сардиния.На опубликованных кадрах видно, как голливудский актер едет на скутере и неожиданно врезается в автомобиль. В результате столкновения Клуни подлетает в воздух и падает вниз, передает издание Corriere della Sera. Сообщается, что ДТП произошло в Италии. Новости о данном происшествии перепугали поклонников актера. Однако позже появилась информация, что Клуни получил несерьезные травмы. Тем не менее, артист был доставлен в больницу. Жизни и здоровью звезды ничего не угрожает. Напомним, что Джордж Клуни попал в аварию, когда спешил на съемки сериала по мотивам романа Джозефа Хеллера "Уловка-22".