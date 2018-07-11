Известный актер Сергей Барышев стал гостем программы Судьба
человека Первого канала. Звезда сериала Тайны следствия рассказал о семейной
трагедии.
Известный актер Сергей Барышев стал гостем программы "Судьба
человека" Первого канала. Звезда сериала "Тайны следствия" рассказал о семейной
трагедии.
Артист играл роль полюбившегося зрителям следователя
Винокурова десять лет. Поклонники долго не могли простить актеру исчезновение
с экрана. Как оказалось, уйти из телеэфира Сергея вынудил случай.
В 2013 году Барышев стоял в пробке. Он вышел из своего авто,
чтобы попросить одного из водителей передвинуть свою машину, чтобы незнакомая
девушка смогла пройти. Слово за слово, и в итоге Сергея избили. Сильное
сотрясение мозга и перелом позвоночника – констатировали врачи. После
полученных травм артист полтора года не мог вернуться к работе.
Выхаживать Барышева пришлось жене Екатерине, с которой актер
уже много лет счастлив в браке. К слову, семейное счастье Сергей приобрел не
сразу.
Первый раз актер женился на девушке-фармацевте. "Мы как-то
познакомились в общей компании, поженились, но потом поняли, что мы совершенно
разные люди и не понимали друг друга. Брак как-то продержался пять лет", -
вспоминает Барышев. По словам звезды, развод был очень болезненным и
мучительным.
Настоящую любовь артист нашел на съемках сериала "Тайны
следствия". Журналистка из Германии Екатерина брала у актера интервью. Менее
чем через три месяца влюбленные поженились. Ради избранника девушка переехала в
Россию, оставив заграницей всю семью. Сергей принял ее сына от первого
брака как родного – у них сложились замечательные отношения.
Долгое время Екатерина и Сергей пытались стать родителями. В
2010 жена актера смогла забеременеть. Однако страшный диагноз поставил крест на
материнстве. "Началось все с болезни. В одной из клиник поставили сначала
предраковое состояние. Я думала, что вылечилась, но болезнь вернулась, когда я
забеременела. На фоне лекарств случился выкидыш. Мы с Сережей прошли через это
вместе. Сейчас я здорова, с 2012 года все хорошо. Я даже предлагала Сереже
развестись, так как не хотела, чтобы он страдал и видел меня такой, но он даже
обиделся", – цитирует Екатерину .