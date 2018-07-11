Известный актер Сергей Барышев стал гостем программы Судьба человека Первого канала. Звезда сериала Тайны следствия рассказал о семейной трагедии.

Известный актер Сергей Барышев стал гостем программы "Судьбачеловека" Первого канала. Звезда сериала "Тайны следствия" рассказал о семейнойтрагедии.Артист играл роль полюбившегося зрителям следователяВинокурова десять лет. Поклонники долго не могли простить актеру исчезновениес экрана. Как оказалось, уйти из телеэфира Сергея вынудил случай.В 2013 году Барышев стоял в пробке. Он вышел из своего авто,чтобы попросить одного из водителей передвинуть свою машину, чтобы незнакомаядевушка смогла пройти. Слово за слово, и в итоге Сергея избили. Сильноесотрясение мозга и перелом позвоночника – констатировали врачи. Послеполученных травм артист полтора года не мог вернуться к работе.Выхаживать Барышева пришлось жене Екатерине, с которой актеруже много лет счастлив в браке. К слову, семейное счастье Сергей приобрел несразу.Первый раз актер женился на девушке-фармацевте. "Мы как-топознакомились в общей компании, поженились, но потом поняли, что мы совершенноразные люди и не понимали друг друга. Брак как-то продержался пять лет", -вспоминает Барышев. По словам звезды, развод был очень болезненным имучительным.Настоящую любовь артист нашел на съемках сериала "Тайныследствия". Журналистка из Германии Екатерина брала у актера интервью. Менеечем через три месяца влюбленные поженились. Ради избранника девушка переехала вРоссию, оставив заграницей всю семью. Сергей принял ее сына от первогобрака как родного – у них сложились замечательные отношения.Долгое время Екатерина и Сергей пытались стать родителями. В2010 жена актера смогла забеременеть. Однако страшный диагноз поставил крест наматеринстве. "Началось все с болезни. В одной из клиник поставили сначалапредраковое состояние. Я думала, что вылечилась, но болезнь вернулась, когда язабеременела. На фоне лекарств случился выкидыш. Мы с Сережей прошли через этовместе. Сейчас я здорова, с 2012 года все хорошо. Я даже предлагала Сережеразвестись, так как не хотела, чтобы он страдал и видел меня такой, но он дажеобиделся", – цитирует Екатерину .