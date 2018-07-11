Капитана сборной КВН Таджикистана и независимого журналиста Хайрулло Мирсаидова приговорили к заключению в колонии строгого режима. 40-летнего мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.

Капитана сборной КВН Таджикистанаи независимого журналистаХайруллоМирсаидова приговорили к заключению в колонии строгого режима. 40-летнегомужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.Звезду КВНзадержали в декабре 2017 года. Поводом стало то, что Мирсаидов написал открытоеписьмо экс-главе управления по делам молодежи Согдийской области, в которомобвинил его в коррупции.Против неговозбудили уголовное дело. "Он признан виновным по всем тремстатьям обвинения: в присвоении или растрате госсредств, подделкедокументов и заведомо ложном доносе", – цитирует представителя пресс-службысуда РИА Новости. Обвиняемыйсвою вину признал частично, но обвинение по статье "Заведомо ложныйдонос" изначально отрицал.Также Хайрулло зявил, что нетратил в личных целях деньги, выделенные его клубу для участия вигре. Адвокаты Мирсаидова считает приговор несправедливым.Отреагировали на вердикт капитану команды КВН ипосольства США, Великобритании, ФРГ Франции, а также представительство ЕСв Таджикистане. Они считают приговор слишком суровым. "Настоятельнопризываем соответствующие органы власти в Таджикистан пересмотреть этотвердикт", – говорится в заявлении.Ранее трагически оборвалась жизнь 33-летнего участника команды КВН "Пирамида" Аслана Алборова. Его тело было обнаружено в одном из коттеджейна базе отдыха "Порог неба" в горной полосе Ирафского районареспублики. Предполагается, что артист покончил с собой. Однако в егоокружении утверждают, что видимых причин для этого у него не было.