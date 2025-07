Мясной ресторан «Frank by Баста» открылся в торгово-развлекательном центре «АФИМОЛЛ Сити». Это совместный проект петербургских реберных FRANK и музыканта Василия Вакуленко (Баста).

Ресторан площадью 486 кв. м расположился на пятом этаже Афимолла, где сегодня представлены рестораны разных кухонь мира, заведения на любой вкус и кошелек. Фирменная обстановка столичных проектов выполнена в эстетике современного лофта: стены укрывают панели из фиброцемента, железные потолочные конструкции парят над коммунальными столами. Рестораны «Frank by Баста» являются излюбленной площадкой для встреч Басты и резидентов Gazgolder с аудиторией, а также для съемок YouTube-шоу «Вопрос Ребром».Кроме прямых эфиров Басты, неформальных официантов и честной музыки «Frank by Баста» — прежде всего про поесть. Сюда приходят ради неповторимого вкуса ребрышек и по-настоящему душевной атмосферы.«В Афимолле представлено более 60 различных заведений общепита: есть давно известные потребителю и популярные сетевые проекты, есть новые и уникальные. В силу специфики и расположения торгово-развлекательного центра, точки питания очень востребованы ежедневно, поэтому мы стараемся предлагать гостям широкий выбор заведений. И мы рады, что теперь в числе арендаторов Афимолла, появился и «Frank by Баста» — ресторан с уникальной технологией приготовления ребер», — прокомментировала директор по арендным отношениям ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» Евгения Эдзер.