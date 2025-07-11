Во Владимире продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону. В числе объектов, где уже завершается модернизация – теплосети на проспекте Строителей. Здесь демонтировали

Во Владимире продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону. В числе объектов, где уже завершается модернизация – теплосети на проспекте Строителей. Здесь демонтировали старый трубопровод 90-х годов и проложили новый диаметром 500 миллиметров, протяженностью 232 метра. Участок обеспечивает теплом жителей на улице Белоконской и проспекте Строителей – всего около 18 многоквартирных домов, где проживает 3