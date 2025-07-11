Во Владимире стартовала приемка семи обновленных светофоров, оснащенных элементами интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения
<a href="https://33live.ru/novosti/11-07-2025-vo-vladimire-oboruduyut-sem-novyx-umnyx-svetoforov.html" target="_blank">Во Владимире оборудуют семь новых «умных» светофоров</a> - Во Владимире стартовала приемка семи обновленных светофоров, оснащенных элементами интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения
[url=https://33live.ru/novosti/11-07-2025-vo-vladimire-oboruduyut-sem-novyx-umnyx-svetoforov.html]Во Владимире оборудуют семь новых «умных» светофоров[/url] - Во Владимире стартовала приемка семи обновленных светофоров, оснащенных элементами интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения