Сибирь, тайга, два геолога сидят у костра. Один отходит по малой нужде в кусты и там его за член кусает гадюка. Он бросается к своему напарнику с криком:
- Коля, Коля, свяжись скорее по рации с врачом, пусть скажет, что делать.
Коля связывается с врачом. Так, мол, и так - человека укусила гадюка, что делать? Ну, врач и советует: надо наложить жгут, и отсосать из раны кровь... Укушенный срывающимся голосом:
- Ну же, Коля, говори, что сказал врач?...
Коля, медленно снимая наушники:
- Помрёшь ты, Вася...
еще анекдот!