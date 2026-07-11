Артефакты предварительно датируют X-XI веком.

Остатки дневнего небольшого кузнечного производства обнаружили археологи при исследованиях в Окском парке Мурома Владимирской области.Об этом сообщает региональное правительство.Находки случились при разработке двух хозяйственных ям, по предварительым данным, относящихся к Х-ХI веку. Кроме остатков глинобитных печей, которые могли использовать для отопления, специалисты нашли кузнечные шлаки и поковку — металл-заготовку, уже обработанную кузнецами). Ареологи предположили, что в этих местах вели кузнечное дело уже много веков назад.Как сообщалось ранее, в Муроме в том же Окском парке также обнаружили