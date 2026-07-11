12 июля отмечается неофициальный праздник всех, кто умеет ловить мгновения в объективе – День фотографа. Какие уголки Владимира и области особенно хороши для фотосессий? Как научиться

12 июля отмечается неофициальный праздник всех, кто умеет ловить мгновения в объективе – День фотографа. Какие уголки Владимира и области особенно хороши для фотосессий? Как научиться видеть красоту в привычном? Когда и с кем лучше отправляться на фотоохоту?В новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» поговорили с фотографами Анной Ефимовой и Борисом Пучковым.