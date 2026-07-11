Сотрудники полиции и ФСБ задержали 21-летнего жителя Пермского края, который приехал во Владимир для организации преступной технической площадки. Молодой человек работал на

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 21-летнего жителя Пермского края, который приехал во Владимир для организации преступной технической площадки. Молодой человек работал на кураторов-мошенников и занимался настройкой оборудования для незаконного пропуска телефонных звонков. Об этом сообщили в региональных УМВД и УФСБ. Подозреваемый выполнял роль технического администратора. Он арендовал квартиру, где собирал и подключал специальные устройства –