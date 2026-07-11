Благотворительный фонд «Шередарь» объявил о начале приёма заявок на свой десятый открытый фестиваль социального кино. Это юбилейное событие, которое пройдёт во Владимирской области,

Благотворительный фонд «Шередарь» объявил о начале приёма заявок на свой десятый открытый фестиваль социального кино. Это юбилейное событие, которое пройдёт во Владимирской области, приглашает кинематографистов и некоммерческие организации поделиться вдохновляющими историями о доброте и помощи. Об этом рассказали в облправительстве. Фестиваль существует с 2016 года и за это время стал значимой площадкой для диалога между